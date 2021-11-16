البرهان يؤكد لمسؤولة أمريكية: ملتزمون بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده متمسكة بالوثيقة الدستورية، والحوار الشامل مع القوى السودانية.

وحسب قناة "العربية"، أضاف البرهان لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي أن الجيش ملتزم بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي فضلا عن الوصول لانتخابات حرة ونزيهة في 2023.

وتزور مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية مولي فيي السودان حاليا لدعم التحول الديمقراطي للبلاد.

كما أكد البرهان أنه لا يعارض أبدًا أي خطوات لجلب الاستقرار لبلاده، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف البرهان لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: “لا نعارض عودة حمدوك لرئاسة حكومة كفاءات مدنية”.

ودعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، «البرهان» إلى ضرورة العودة للنظام الدستوري، والالتزام بالوثيقة الدستورية في السودان.