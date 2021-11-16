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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدراما الرمضانية 2022

ياسمين صبري تستقر على أسم " دنيا " لمسلسلها الجديد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أسم مسلسلها الجديد ، والذى من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم بإخراجه أحمد صالح . 

 

وأكدت ياسمين صبري ان مسلسلها القادم من المقرر ان يحمل أسم “ دنيا ” ، حيث كان من المقرر ان يقوم بتأليفه محمد عبد المعطى قبل ان يعتذر ويقوم بالمهمة مؤلف أخر .

أسم العمل 

بإطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

برشاقة ملفتة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبرى

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 إنتاج شركة سينرجى، ويجرى وضع  الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

عودة ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022


وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

 

وقدمت ياسمين صبري آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري محمد سيد بشير رمضان 2022 شركة سينرجي

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