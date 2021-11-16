قادة دول البلطيق يدعون الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسة اللجوء

دعا قادة دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، الاتحاد الأوروبي إلى تشديد سياسة اللجوء، على خلفية أزمة المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية - البولندية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، ونظيريه اللاتفي إجيلس ليفيتس والإستوني ألار كاريس، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الشبكة أن القادة الثلاثة دعوا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم لتمويل إنشاء جدار حدودي وبنية تحتية.

ونقلت "يورو نيوز" عن الرئيس الليتواني قوله إن الموقف على حدود بلاده يستدعي حلولا فورية وتحرك على المستويين الأوروبي والدولي، مشيرا إلى أن ليتوانيا وبولندا تحميان الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).