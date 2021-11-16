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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خروج دجلة والنصر والإنتاج الحربي.. نتائج الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

 ودعت فرق وادي دجلة والإنتاج الحربي والنصر منافسات الدور الثاني التمهيدي لكأس مصر اليوم  ليلحق الثلاثي بفريق حرس الحدود الذي ودع منافسات البطولة أمس الإثنين.

وخسر وادي دجلة أمام العبور بهدف دون رد، بينما ودع النصر بركلات الجزاء 4-2 أمام الإعلاميين بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

أما الإنتاج الحربي فودع البطولة على يد الاتصالات بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت نتائج اليوم كالآتي:

النصر 0-0 الإعلاميين (تأهل الإعلاميين بالفوز 4-2 بركلات الترجيح)

الداخلية 4-1 الغابة

كاسكادا 2-2 دسوق (تأهل كاسكادا بركلات الترجيح)

اللجنة الرياضية بالشنواني 1-2 كفر الشيخ

بلبيس 0-0 الرباط والأنوار (فوز بلبيس 4-3 بركلات الترجيح)

كهرباء الإسماعيلية 1-1 منتخب السويس (تأهل منتخب السويس بركلات الترجيح)

بورفؤاد 1-2 بورتو

المريخ 0-3 القناة

الألمونيوم 1-1 بترول أسيوط (فوز بترول أسيوط 5-4 بركلات الترجيح)

رأس غارب 0-3 القوصية

أخميم 0-3 ديروط

المدينة المنورة 1-2 أسمنت أسيوط


البداري 1-1 شبان المراغة (تأهل المراغة بركلات الترجيح)

الواسطي 1-0 ناصر الفكرية

بني سويف 0-0 الفيوم (تأهل الفيوم بالفوز 8-7 بركلات الترجيح)

شباب طامية 0-0 تليفونات بني سويف (تأهل التليفونات 3-1 بركلات الترجيح)

نجوم مصر 2-1 ملوي

مصر للتأمين 0-0 حلوان العام (تأهل حلوان بركلات الترجيح)

النجوم 4-0 صول

حدائق الأهرام 0-3 السكة الحديد

الاتصالات 2-1 الإنتاج الحربي

العبور 1-0 وادي دجلة

المعادي 3-1 الشمس

البلاستيك 1-0 جولدي

اسكو 1-3 زد

ألماظة 1-1 بنها (تأهل بنها بالفوز 4-3 بركلات الترجيح)

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