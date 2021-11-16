الأوقاف: انطلاق أولى الدورات المتخصصة في مبادرة "سكن ومودة".. السبت

تنطلق يوم السبت المقبل، أول دورة متخصصة في فقه الأسرة ضمن مبادرة "سكن ومودة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

سكن ومودة

ويحاضر في هذه الدورة كل من:

1- أ.د/ أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء.

2- أ.د/ مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات.

3- الواعظة/ وفاء عبد السلام منسق المبادرة.

عوامل انحراف أفراد الأسرة

في اليوم الثاني للدورة الأولى من مبادرة "سكن ومودة" لإعداد المدربات بمبادرة "سكن ومودة" من الواعظات المعتمدات بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر اليوم الأحد 14/ 11/ 2021م ؛ أكدت الدكتورة/ مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات على أهمية مبادرة "سكن ومودة" ، مشيرة إلى أن الأمن المجتمعي يبدأ من الأمن الأسري، وأن الأسرة مركز المجتمع ولبنته، بل هي المجتمع في صورته المصغرة، تتحمل مسؤولية واضحة في تنظيم المجتمع وتوجيه أدواره، والأصل أن تكون الأسر متماسكة ، ويقصد بالتماسك ذلك الرابط الوثيق الذي من خلاله تنتج أفرادًا أسوياء على المستويات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والروحية, وهذا لا يتحقق في الغالي إلا من خلال أسرة متماسكة, وفقدان هذا الرابط الوثيق يؤدي إلى تصدع وخلل وظيفي نتيجة للخلافات أو تخلي أحد الوالدين عن الأدوار الأساسية المنوطة به أو الطلاق.

مشيرة إلى أن التفكك الأسري هو اختلال العلاقات بين أفراد الأسرة، وبُعد أفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم البعض، وعدم ارتباطهم بالأحاسيس والمشاعر والأفعال نتيجة للخلافات، مما يؤثر ذلك على أفراد الأسرة جميعهم، وبخاصة الأبناء، ويلحق الضرر في النهاية بالمجتمع, فالتفكك الأسري يزيد من عوامل انحراف أفراد الأسرة.