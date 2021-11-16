عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس سياحة النواب تنعى النائب أحمد زيدان

النائب أحمد زيدان
النائب أحمد زيدان

تقدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بخالص التعازي في وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب الذى وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض.

 

وقالت النائبة نورا ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب الذي توفى اليوم ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

توفي النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

وكتب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالي والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان ، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".

 

وكان يمر النائب أحمد زيدان، خلال الفترة الأخيرة، بأزمة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات القاهرة.

 

وكانت قد تقدمت أسرة مكتب النائب أحمد زيدان، بخالص الدعاء لله عز وجل بالشفاء العاجل للنائب أحمد زيدان إثر الوعكة الصحية التي أصابته، 6 يوليو الماضي، وتم نقله لإحدى المستشفيات داخل القاهرة، داعين الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه ويجعل تعبه في ميزان حسناته.

 

النائب أحمد زيدان 

وتخرج النائب أحمد محمد زيدان، عضو مجلس النواب الراحل، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، وتخصص علوم سياسية، وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو مقيد بالفرقة الأولى، عام 2006.

واعتبر زيدان عام 2016 هو عام الشباب المصري، موضحا أن أكبر دليل على تحركات الشباب ووعيهم السياسي هو مشاركتهم في مجلس النواب، وفوز 60 نائبا تتراوح أعمارهم من 25- 35 عاما.

الرعاية الصحية جامعة القاهرة لجنة السياحة والطيران الاتصالات المستشفيات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنسيقية شباب الاحزاب

ترشيحاتنا

نيجيريا تحسم تأهلها للمرحلة النهاية لتصفيات المونديال بتعادل أمام كاب دي فيردي

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

التنمية المحلية : انتهينا من الإستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء لاستيعاب كميات الأمطار..فيديو

أبرزها الفشار والشيكولاتة.. دراسة جديدة تكشف أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك

الجزائر تتأهل بصعوبة للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال بالتعادل مع بوركينا فاسو

بانجيا.. رحلة استكشاف جديدة للبراكين على سطح القمر والمريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مدبولى يكلف بسرعة إخلاء منطقة شمال الحرفيين وعزبة أبو قرن

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

فيديو

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

بعد إزالة السلم الخرساني.. أهالي المرج يلجأون إلى سلم خشبي لصعود الدائري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ