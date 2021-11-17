خبير أثري: هناك متابعة حكومية للمشروعات السياحية و جعل مصر قبلة السياحة بالشرق الأوسط

قال الدكتور خالد سعد الخبير الأثري، إن هناك اهتمام من القيادة السياسية بـ ملف السياحة والآثار، موضحًا أن السياحة و الأثار تأتى فى القاطرة الثانية لـ الاقتصاد المصري، و المسؤولين يعملون علي وضع مصر على المستوى العالمي.



وأضاف الخبير الأثري خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك متابعة حكومية للمشروعات السياحية و الأثرية، وأن الجميع يشاهد ما تقوم به الدولة فى الفترة الأخيرة.



ولفت إلى أن الجميع تبنى فكرة لماذا لا تكون مصر هى قبلة للسياحة فى الشرق الأوسط، وأن الدولة تقوم بعمل الفنادق العالية و المتوسطة، وتم تطوير المعابد، و افتتاح متاحف.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بالتاريخ المصري، وان هناك أموال رهيبة تم إنفاقها من أجل التطوير.



