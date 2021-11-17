سكان منطقة السادات فى إمبابة يستغيثون من انتشار الورش المهنية بالمنطقة

ناشد أهالي منطقة السادات بالقومية العربية بمنطقة إمبابة التابعة إلى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لنقل الورش المهنية المنتشرة في المنطقة إلى منطقة صناعية رفقا بالسكان.

ويقول خالد سلمان من الأهالي في شكواه: نحن أهالي منطقة السادات بالقومية العربية فى إمبابة التابعة إلى محافظة الجيزة، نعانى من كثرة الورش المهنية التي غزت الشوارع وتعمل على زيادة العوادم والأدخنة التي تؤدي إلى تدهور صحة المواطنين للمنطقة السكنية بالكامل مما حول حياة السكان لجحيم لا يتوقف، وأصبحنا نحن وأولادنا سجناء المنازل بعد ان تحولت الشوارع إلى مستنقع للزيوت الفاسدة وامتلأت الأرصفة والشوارع ومداخل العمارات بكتل الحديد والخردة، بالإضافة إلى الضجيج والبلطجة والأدخنة الضارة.

وأضاف: "تقدمنا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الحى ولكن لم تتم الاستجابة فضلًا عن الإزعاج المستمر نتيجة استخدام الآلات والمعدات وعدم اللامبالاة بشعور الآخرين، فتحولت المنطقة من سكنية إلى بؤرة مُنفرة من الورش".

وناشد المسئولين النظر إليهم بعين الرحمة وسرعة إغاثتهم، حيث أن الحياة أصبحت مستحيلة في المنطقة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، نتيجة الروائح المنبعثة من مخلفات الورش.

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