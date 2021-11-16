تصفيات كأس العالم.. معلول يقود تونس للمرحلة النهائية بالفوز على زامبيا

تأهل منتخب تونس للمرحلة الثالثة والنهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعد فوزه على نظيره الزامبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية.

افتتح التسجيل لمنتخب تونس عيسى لايدوني في الدقيقة 18، أعقبه محمد دراجر بالهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 43، تمكن علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من تسجيل الهدف الثالث للتوانسة بتسديدة رائعة خدع بها حارس مرمى زامبيا.

وفي الشوط الثاني، سجل ساكالا هدف حفظ ماء الوجه لـ زامبيا، والذي لم يمنع منتخب تونس من حجز مقعدًا في المرحلة الثالثة من التصفيات.

انتصار تونس رفع رصيدهم لـ 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متفوقًا على منتخب غينيا الإستوائية الذي تعادل مع موريتانيا، ليحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب زامبيا عند 7 نقاط في المركز الثالث.