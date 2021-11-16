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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرعاية الصحية: مكاسب كثيرة من انضمام المستشفيات للاتحاد الدولي

الدكتور محمد العقاد
الدكتور محمد العقاد

 قال الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة لـ الرعاية الصحية، إن المستشفيات العامة للرعاية الصحية، انضمت لـ الاتحاد الدولى للمستشفيات، موضحًا أن الاتحاد تم إنشاؤه فى عام 1929، والاتحاد يقوم بـ مهام كبيرة منها ربط المستشفيات و تطوير الفكر، و التعرف على أحدث العمليات و العلاجات والتقنيات الطبية.


أضاف الدكتور محمد العقاد خلال حواره، ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن انضمام أى مستشفى أو هيئة يكون إضافة كبيرة لـ المستشفي، لأن الاتحاد من الأشياء الكبيرة، والتى بها خبرات كبيرة.

 

لفت إلى أن الانضمام لـ الاتحاد يعنى تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوي، و الوصول لـ العالمية.


وأشار إلى أن هناك مكاسب كثيرة من انضمام المستشفيات للاتحاد الدولي للمستشفيات، وأن هذا الأمر يظهر أبرز الأشياء التى تتم فى المستشفيات. 
 

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