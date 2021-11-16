سميحة أيوب: مش حاسة إن فيه جيل فني جديد.. فيديو

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن تاريخها الفني هو مزيج من الجهد والعمل والعرق والعشق بتوليفة خلقت مسيرتها الفنية الحافلة.

وعبرت سميحة أيوب في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عن حبها الشديد وعشقها للمسرح والتليفزيون، قائلة: "أعشق المسرح والتليفزيون والإذاعة وكل روافد الفن.. المسرح يأتي في المرتبة الأولى في أهميته بالنسبة لي يليه التليفزيون والإذاعة، وفي المكانة الأخيرة السينما".

وحول تكريمها في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الذي شغلت منصب رئيسه الشرفي وحملت الدورة إسمها: قالت: "سعيدة به جداً كوني رئيس شرفي له والدورة الحالية كانت بإسمي".

ورداً على سؤال لميس الحديدي حول تكريمها في مسرح شرم الشيخ الشبابي واختلاف الأجيال قالت: “مش حاسة إن فيه جيل جديد أنا عايشه معاهم وهما كمان عايشين معايا مش بحس الفرق ولا هما كمان كشباب بيحسوا بالفرق ده”.

وتابعت: “حتى لما عملت فيلم تيتا رهيبة صنعت جيش من المعجبين الصغار من صفوف الأطفال وكنت سعيدة بيهم جداً”.

وحول مسيرة تكريمها في حياتها الفنية بداية من عبد الناصر ومروراً بالرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس السادات، قالت: "كرمت في كل الدول العربية وكل دولة كرمتني كذا مرة، وأفضل تكريم حصلت عليه في مسيرتي الفنية هو ذلك الذي حصلت عليه من الدولة المصرية ممثلاً في جائزتي الدولة التقديرية ووسام النيل.. هذه أقرب التكريمات لقلبي".

