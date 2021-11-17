رسالة إنسانية .. سميحة أيوب تدافع عن «المومس الفاضلة» |فيديو

قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب ، إن عجلة "الفن الأصيل" لاتتغير وأن ذلك لا يختلف بمرور الزمن ولا تعاقب الأجيال، فالفن بالأساس هو عملية إحساس ورسالة وعملية تنويرية ومن خلال تلك الرسالة وهي حضارية أو سياسية واجتماعية وكافة الأشكال " .

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تغير نمط الكتابة الآن مقارنة بالسابق، أجابت أيوب في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON " قائلة: "بالفعل الكتابة تغيرت .. كنا زمان بنقف على خشبة المسرح نقول رسائل حتى لو كانت سياسية وكنا ننقد النظام بحب مش بقلة أدب".



وواصلت: "فيه ناس بتتكلم عن الحرية وتنقد بقلة أدب إحنا كنا بنقف زمان وننقد نقداً لاذعاً.. بحب للبلد مش بقلة أدب".



وتعليقاً على الجدل الذي صاحب إعلان الفنانة إلهام شاهين تقديم مسرحية "المومس الفاضلة" للكاتب المسرحي جان سارتر والتي قدمتها أيوب في حقبة الستينيات قالت: " كل اللي اعترضوا لم يقرأوا المحتوى.. طبقوا الآية الكريمة "لا تقربوا الصلاة…" بس ولم يكملوا "وأنتم سكارى" الناس المعترضة دي في دماغهم محتوى آخر بعيد عن رسالة المسرحية الاصلية وهي رسالة إنسانية بالأساس"، مشيرة إلى أنها عندما قدمت المسرحية في الستينيات شعرت بالقلق وقتها لكونها صغيرة في السن قائلة : " كنت صغيرة في السن وناقصة ثقافة وكنت وقتها مؤمنة بالادوار الخفيفة زي سندريلا والحب وغيره وقلت مش عايزة الدور ده".

وواصلت: لما قرأتها عدة مرات اقتنعت لأني لمست وجود معنى إنساني عظيم جواها القراءة الأولى كانت هشة ولم أشكل موقف منها" ، وبينت أنها عندما قدمت المسرحية حينها اثار ذلك إعجاب الجماهير والكتاب والمثقفين لدرجة أن السياسي خالد محي الدين كتب صفحة ونصف عن المسرحية وعن رسالتها وذكر فيه أن المسرحية رسخت قيماً جعلته يرافق أولاده لمشاهدة المسرحية والتعلم منها قائلة : "رسالتها أن هذه السيدة العاهرة صاحبة رسالة فاضلة أكثر من السيناتور المجادل".

وحول إصرار الفنانة إلهام شاهين على اسم المسرحية بعد الجدل قالت: "جعجعة بلا طحين" ودوري في المسرحية ده كان حجر زاوية في مسيرتي الفنية اللي بدأت بعدها أقدم الأدوار الصعبة والمركبة التي تتطلب جهداً ودراسة".

