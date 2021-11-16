محمد فاروق: كيروش أخطأ فى التشكيل أمام الجابون

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني كان يرغب فى منح العديد من اللاعبين الفرصة للوقوف على مستواهم.



وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان يجب مشاركة محمد أبو جبل فى مباراة اليوم وذلك بعد منح العديد من اللاعبين الفرصة وأيضا لمنح محمد الشناوي راحة، من الوارد وضع أعذار للجهاز الفني للمنتخب في ظل الدفع بلاعبين جدد موضحاً أن المنتخب يحتاج للتطور بشكل كبير قبل المرحلة الفاصلة في شهر مارس المقبل".



وأضاف: "مصطفي فتحي كان يجب أن يلعب أساسيا فى مركز الجناح بدلا من محمد شريف وكيروش أخطأ فى وضع التشكيل خاصة فى الناحية الهجومية".