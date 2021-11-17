رضا عبدالعال : كيروش تعامل أمام الجابون بعشوائية.. ولا يصلح لمنتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني تعامل أمام الجابون بعشوائية.



وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك استغني عن مروان حمدي، والعبقري كيروش ضمه للمنتخب على أى أساس؟ هناك علامة استفهام حول هذا الأمر، وهناك أمر غريب حول استبعاد رمضان صبحي بعد إصابة عمر مرموش".



وأضاف: "مصطفي فتحي يجلس على دكة البدلاء وهو أفضل لاعب بعد محمد صلاح، وتشكيل كيروش وتبديلاته سيئة للغاية لولا مشاركة مصطفى فتحي وصلاح".

وأردف: "كيروش جاي مصر يضحك علينا ويرغب فى البقاء كمدير فني للمنتخب أطول فترة للحصول على الأموال، وحسام البدري افضل منه".



واختتم : "المنتخب الوطني لن يحصل على كأس العرب وأمم أفريقيا فى وجود كيروش وهو لا يصلح للمنتخب، ولن نحصل على بطولات إلا مع حسام حسن أو حسن شحاتة".