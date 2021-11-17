بإطلالة طبيعية .. شاهد منة عرفة في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

شاركت الفنانة، منة عرفة، جمهورها، بأحدث ظهور لها، ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "منة" بإطلالة طبيعية، وكتبت معلقة من خلال صورتها: "أشعر بالامتنان".

وفي سياق آخر، كان قد هاجم الجمهور منة عرفة، على السوشيال ميديا حيث اتهموها بمحاولة ركوب “التريند”، وإن كل ما حدث كان مقصوداً لكي تتحول إلى حديث السوشيال ميديا.

يذكر أن أعلن الفنان الشاب محمود المهدي منذ أيام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدي:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وبعدها كتبت الفنانة منة عرفة، عن انفصالها عن محمود المهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”، وكتبت "كل شئ قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

تدخل الوسطاء بين منة عرفة وزوجها

انتهى الخلاف الذي نشب منذ أيام بين الممثلة الشابة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، وعادت علاقتهما مرة أخرى.

وقالت مصادر إن الخلاف بين منة عرفة ومحمود المهدي لم يكن محتدما وتدخل بعض الوسطاء للحل بين الثنائي وإنهاء المشكلة.