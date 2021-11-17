عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوعية المقبلين على الزواج.. بروتوكول بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش

صدى البلد

وقعت جمعية حقوق المرأة السيناوية (ذات النفع العام)، وجامعة العريش، بروتوكول تعاون لتوعية الشباب المقبل على الزواج من شباب الجامعة.


وأوضحت جمعية حقوق المرأة السيناوية - في بيان - أنه تم توقيع البروتوكول لتعزيز ودعم قدرات الشباب الجامعي المقبل على الزواج بعد التخرج من الجامعة بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، ‏وتطوير آليات ‏الدعم والإرشاد الأسري وفض ‏المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.


وأشار البيان إلى أنه وقع البروتوكول عن الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية سوسن حجاب، وعن جامعة العريش رئيس الجامعة الدكتور ‏حسن عبد المنعم الدمرداش.‏


وأعلنت سوسن حجاب أن البروتوكول ينتهي تنفيذه في شهر مايو ‏من عام 2022، وسيتم من خلاله توفير معارف أساسية للمقبلين على ‏الزواج من الشباب، و‏تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات ‏الطلاق، ‏ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، إلى جانب المعلومات الأساسية ‏للصحة الإنجابية ومرحلة الحمل، والتوعية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر.


من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور حسن الدمرداش، أن الجامعة تمد يدها إلى كل من يخدم المجتمع في أي مجال، وأنه مقتنع ‏بفكرة الجمعية بتقديم توعية وإرشاد يخدم الطلاب من البنين والبنات المقبلين على الزواج بعد التخرج، مشيرا إلى أن هدف الجامعة ‏من توقيع هذا البروتكول هو أن يكون للمجتمع المدني دور أساسي مع الجامعة لتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة بشأن تنظيم ‏الأسرة، وأبعاد العنف الأسرى والاجتماعي.‏ 


وبين المدير التنفيذي لجمعية حقوق المرأة السيناوية إبراهيم سالم، أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية المعتمدة من جانب ‏رئيس الجامعة لوضع خطة التنفيذ، طبقا لبنود البروتوكول الذي تم اعتماده والتوقيع عليه من الطرفين، وأنه سيتم تنفيذ البروتكول على هيئة ‏محاضرات وورش عمل بمعرفة متخصصين في هذا المجال بمعدل ندوتين في الشهر.

ترشيحاتنا

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

أخبار التوك شو | سميحة أيوب تثير الجدل بتصريح جديد.. الأرصاد تطلق تحذيرا بسبب الطقس

أسرار سورة الواقعة لقضاء الحاجة بسرعة.. داوم عليها وترقب المعجزات

مهام المعهد القومي للمعايرة وفقا للقانون ..تعرف عليها

تويوتا GR ياريس تأتي بنسخة مُعدلة تقارب بورشه 911 GT3

ياسمين صبري لمتابعيها : الفلوس مش كل حاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

الأرصاد تحذر: بدأت الأمطار الخفيفة على الإسكندرية.. واحتمالية لغزارتها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ