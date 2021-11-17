هشام يكن : كيروش ليس له أي أعذار الآن .. وينقصنا الانسجام

صرح الكابتن هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بأن منتخب مصر ينقصه حالة الانسجام بين لاعبيه، وذلك لظهور بشكل جيد في المباريات.



وأضاف يكن: بعض لاعبي المنتخب يفتقدون للنضج والوعي، والذي يؤدي للتعاون وتنفيذ النواحي الخططية بشكل مميز.



وتابع يكن: كيروش شاهد الآن جميع اللاعبين ووضع يده على أبرز مفاتيح اللعب، وليس له أي أعذار الآن، وبالتالي عليه اختيار أفضل العناصر وأفضل تشكيل مناسب للمباريات.



وتعجب "يكن" من قرار إشراك مدافع الزمالك محمود علاء في آخر ثواني بالمباراة، واصفاً إياه بالقرار الذي لا يليق بلاعب كبير .