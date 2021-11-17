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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسنة انهار عليها سقف منزل بأسيوط

صدى البلد

لقيت مسنه مصرعها إثر انهيار سقف منزلها عليها بشارع الدباغين بمدينة القوصية في أسيوط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى.


تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ إلى النجدة من أهالي شارع الدباغين بالقوصية بانهيار سقف منزل ووجود حالة وفاة.

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علي الفور انتقل إلى موقع الحادث هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية وضباط مباحث المركز والاسعاف والانقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص انهيار سقف الطابق الثاني لمنزل ملك " عبد التواب سليم بجوار التأمين الصحي بشارع الدباغين.


أسفر الحادث عن مصرع" مسعدة محمود فرج " 70 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط المنزل لحين وصول الإدارة الهندسة بمركز القوصية لمعرفة وتحديد سبب الانهيار.

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