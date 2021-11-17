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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بسبب سوء الأحوال الجوية .. توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجهات عاجلة للمحافظين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ ،بسبب سوء الأحوال الجوية وقرب دخول فصل الشتاء. 

وشدد وزير التنمية المحلية ، علي المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ  استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأوضح أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين  بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها: ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

ويتلقي وزير التنمية المحلية  تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات. 

و طالب وزير التنمية المحلية ، من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية .

وطالب اللواء محمود شعراوي ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع  .

سوء الأحوال الجوية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظات المحافظين

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