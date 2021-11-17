شركة عالمية تخطط لتحقيق الاستدامة البيئية بمصر.. تفاصيل

أكد بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر إن مجموعة شركته العالمية بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وقامت الشركة عام 2010 بإنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لما يقرب من 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مصنع فى مصر حاصل على شهادة LEED للاستدامة البيئية.

وأوضح بنوا جوليا فى تصريحات صحفية انه منذ بدأت بالسوق المصرى اهتمت بوضع أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام..هذا فضلا عن التزام الشركة بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، إيمانا بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين ودمج المرأة فى مجال العمل.

واضاف اطلقت الشركة برنامج “لوريال – يونسكو من أجل المراة فى العلم” عام 2018 لدعم وتشجيع الباحثات المتميزات، وبرنامج “الجمال من أجل حياة أفضل” لتمكين السيدات التى تواجه العنف الاسرى وتشجيع التمكين الاقتصادى من خلال التدريب الفنى على مهنه تصفيف الشعر. بالإضافة الى مبادرة “نساء رائدات - رواد المستقبل” التي تهدف إلى توفير فرص عمل للنساء في المناطق الأكثر احتياجاً لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تزويدهن بالتدريب اللازم وتوفير برامج تدريب لتنمية المهارات.