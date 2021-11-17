عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة عالمية تخطط لتحقيق الاستدامة البيئية بمصر.. تفاصيل

صدى البلد

أكد  بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر إن مجموعة شركته العالمية بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وقامت الشركة عام 2010 بإنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لما يقرب من 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مصنع فى مصر حاصل على شهادة LEED للاستدامة البيئية. 

 

وأوضح بنوا جوليا فى تصريحات صحفية انه  منذ بدأت بالسوق المصرى اهتمت بوضع أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام..هذا فضلا عن التزام الشركة  بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، إيمانا بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين ودمج المرأة فى مجال العمل.

 

 واضاف اطلقت الشركة  برنامج “لوريال – يونسكو من أجل المراة فى العلم” عام 2018 لدعم وتشجيع الباحثات المتميزات، وبرنامج “الجمال من أجل حياة أفضل” لتمكين السيدات التى تواجه العنف الاسرى وتشجيع التمكين الاقتصادى من خلال التدريب الفنى على مهنه تصفيف الشعر. بالإضافة الى مبادرة “نساء رائدات - رواد المستقبل” التي تهدف إلى توفير فرص عمل للنساء في المناطق الأكثر احتياجاً لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تزويدهن بالتدريب اللازم وتوفير برامج تدريب لتنمية المهارات.

ترشيحاتنا

بدء الاستعلام الميداني على طلبات الحاجزين بإعلان "سكن لكل المصريين" 2 لوحدات التسليم الفوري

ميدو: حسام البدري السبب في ابتعاد مصر عن التصنيف الأول

وزير الأوقاف يكشف عن الطريقة الشرعية الصحيحة لتعظيم ثواب الصدقة

مش أزمة.. ميدو يعلق على وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني

بحضور 5 وزراء .. لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا تعقد اجتماعها الأول

اللهم في هذا الصباح .. 7 كلمات عن النبي تحصنك من كل شر 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث محير وخطير لزورق عسكري إسرائيلي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

تحرك برلماني لـ إدراج الـ«الشبو» بجدول المخدرات

فرح يكسوه الحزن..تفاصيل جديدة حول مصرع وإصابة 5 أشخاص من بينهم عروسان في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

فيديو

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ