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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مكاسب مصر بعد الفوز على الجابون بتصفيات المونديال

شوبير
شوبير

عدد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مكاسب منتخب مصر من مباراة الجابون أمس، الثلاثاء، فى ختام مواجهات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وقال  شوبير عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم : "مصر حققت الهدف المطلوب منها بتصدر المجموعة والتأهل لمباراة فاصلة، ورغم عدم الوصول للأداء الذى يرضى الجميع هناك العديد من المكاسب، منها ظهور العديد من اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية".

وأضاف: "رأينا محمد حمدى فى مركز الظهير الأيسر، وأحمد فتحى فى الظهير الأيمن، والبدء بمروان حمدى فى الهجوم، وظهور أحمد ياسر ريان، والمدافع أحمد ياسين، ومصطفى فتحى غيّر شكل المنتخب فى الشوط الثانى، وإمام عاشور".
وأوضح شوبير أن "مباراة أمس أعطت للمدير الفنى فرصة لمعرفة اللاعبين عن قرب ومن يصلح للعب الدولى ومن لا يصلح".
وحسم المنتخب مباراته أمام الجابون أمس فى ختام دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بنتيجة 1/2.

احمد شوبير الأهلى منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 كأس العالم

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