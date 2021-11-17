جورج كلوني يحمل أليك بالدوين مسئولية مقتل مديرة تصوير فيلمه هالينا هاتشينز

انتقد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني حادث إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصورة السينمائية في فيلم Rust، في مقابلة إذاعية له.

ووصف جورج كلوني الحادث بأنه مثير للغضب، مشيرا إلى أن أليك بالدوين وطاقمه تجاهلوا قواعد السلامة المعمول بها في كواليس تصوير الأفلام منذ عقود ويستخدمها جميع صناع السينما لحماية العاملين والنجوم.

وقال نجم هوليوود المخضرم إن وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا كانت نتيجة "الكثير من الأخطاء الغبية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "New York Post" الأمريكية.

وأضاف جورج كلوني الذي يبلغ من العمر 60 عاما: "ربما لم يستخدموا هذا السلاح حتى للقيام بالتدريبات على التصويب، لكن كان لديهم ذخيرة حية، كل هذا الذي رأيناه مثير للغضب والجنون."

​وكتب بالدوين (63 عاما) في تغريدته اليوم عبر حسابه على "تويتر" المحمي: "كل موقع تصوير لفيلم مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".

وأطلق أليك بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه "Rust"، في 21 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتهامات محتملة.

وتدور أحداث فيلم "Rust" في الغرب الأمريكي، ويجسد أليك بالدوين في أحداثه دور خارج عن القانون ينقذ حفيده البالغ من العمر 13 عاما، والذي حُكم عليه بالشنق بتهمة القتل غير العمد.

انفعال أليك بالدوين

تحدث الممثل أليك بالدوين لأول مرة إلى الصحافة بعد حادث قتله لزميلته المصورة هالينا هاتيشينز في موقع تصوير فيلمه الجديد Rust، بعدما حلق ذقنه وظهر بشكل جديد عن الأيام التي تلت الحادث نهاية أكتوبر الماضي.

وقال أليك بالدوين إلى المراسل الذي اعترض طريقه وهو يعبر أحد الشوارع مع زوجته هيلاريا، التي حرصت على التواجد بجانبه وتحاول حمايته، إن المصورة الراحلة كانت صديقة له.

وكشف أليك بالدوين في الفيديو الذي التقط له أن هالينا هاتشينز كانت صديقه له وعندما بدأ تصوير الفيلم اصطحبها لتناول العشاء، ووصف ما حدث معهم بأنه "حادث رهيب".

وانفعل أليك بالدوين على المراسل الصحفي الذي لم يتذكر اسم المصورة الراحلة، معلنا عن تواصله الدائم مع زوجها وابنها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

وأعلن أليك بالدوين أن الشرطة أمرته بعدم مناقشة القضية وتفاصيلها مع وسائل الإعلام، مشيرا إلى ترحيبه بالحديث حول القضاء على الأسلحة في إنتاج هوليوود.