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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

5 سيناريوهات مُعقدة.. حظوظ منتخب مصر في الصعود إلى كأس العالم قطر 2022

منتخب مصر
منتخب مصر

بات واقعًا حتميًا لا مفر منه أن يلتقي منتخب مصر بأحد المنتخبات الخمسة صاحبة التصنيف الأول في إفريقيا والتي تأهلت للمرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وتأهل منتخب مصر مع 9 منتخبات أخرى، تمثلت في السنغال والجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا ( تصنيف أول )، ومالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا إلى جانب مصر ( تصنيف ثاني )

وبدأت لعبة الحسابات قبيل القرعة التي ستحدد المواجهات المباشرة لترشيح 5 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، حيث تواجه مصر 5 سيناريوهات بـ 5 حظوظ متوقعة وفقًا لقوة كل فريق.

مصر X الجزائر 

 منتخب الجزائر في الوقت الحالي يُعد غول إفريقيا، وسيد القارة الأول، بامتلاكه النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية، فضلًا عن خوض الفريق 33 مباراة متواصلة بدون هزيمة.

ويمتلك فريق الجزائر التشكيلة الأفضل في القارة في جميع مراكز اللعب مفعمًا بمركز الهجوم الذي يملؤه رياض محرز وسفيان فيغولي وإسلام سليماني، وبغداد بوجناح، كما يضم لاعبين عالميين من طراز قوي مثل سعيد بن رحمة وإسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي وآدم وناس ورامي بن سبعيني، ويوسف عطال، وياسين ابراهيمي، وعيسى ماندي.

وفي حال واجه منتخب مصر منتخب الجزائر سيكون السيناريو الأصعب، بسبب صعوبة وقوة منتخب الجزائر على أرضه وأجواء ملعب مصطفى تشاكر النارية وسط أنصار منتخب الجزائر ومشجعيه.

مصر X السنغال 

المواجهة الأكثر صعوبة بعد الجزائر، فمنتخب السنغال دائما يحضر في المناسبات الكبيرة ويثبت جدارته في البطولات الإفريقية وفي التأهل لكأس العالم.

يمتلك السنغال جيلًا ذهبيًا يضاهي جيل  الحاج ضيوف 2005، لكن هذه المرة بقيادة المهاجم المخضرم ساديو ماني لاعب ليفربول.

ويلعب بمنتخب السنغال نجوم بارزة في الكرة الأوروبية، أبرزها كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، وإسماعيلا سار لاعب واتفورد، بالإضافة إلى إدواردو ميندي حارس تشيلسي.

وفي حال مواجهة مصر والسنغال، ستكون مواجههة محتدمة بين الزميلين محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول الإنجليزي، وسيقع منتخب مصر طرفًا في سيناريو صعب للتأهل لمونديال قطر 2022.

مصر X المغرب 

المغرب يعيش أزهى عصوره الكروبة بعد جيل عام 98 بسبب امتلاكه لاعبين عالميين في كبرى المنافسات الأوروبية.

لكن يعيب منتخب المغرب التجانس والروح الذي يتمتع بها لاعبو الجزائر والسنغال، وهو ما يجعل حظوظ المغرب في التأهل تقل عن الجزائر والسنغال.

تشكيلة المغرب تقوى بوجود لاعبين أمثال أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم في الوقت الحالي، وحكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، ويوسف نصيري نجم إشبيلية، ورومان سايس وياسين بونو وسفيان بوفال.

وفي حال مواجهة مصر والمغرب، قد يحظى منتخب مصر بأفضلية نسبية للصعود بعد كسر حاجز العقدة والفوز على المغرب في نصف نهائي بطولة إفريقيا 2017.

مصر X تونس 

منتخب تونس من أقرب المنتخبات إلى مصر في هذه الفترة من حيث القوة والخطوط الهجومية والدفاعية، مع أفضلية نسبية لمنتخب تونس في خط الدفاع والظهيرين، وأفضلية لمنتخب مصر بامتلاكه أجنحة مميزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه.

تونس عانت من أجل الصعود وانتظرت لليوم الأخير، لكنها فازن بجدارة على زامبيا وتأهلت كأول للمجموعة.

تضم تشكيلة التوانسة الظهير المخضرم علي معلول، والماهجم الكبير وهبي الخزري، ولاعب الوسط فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وفي حالة مواجهة مصر وتونس، ستكون فرص مصر متاحة لقرب الأجواء التونسية من المصرية وحظوظ المصريين على الأراضي التونسية.

مصر X نيجيريا 

منتخب نيجيريا يسعى للثأر من المصريين بعد تسبب منتخب مصر في خروجه من تصفيات أمم إفريقيا 2017 وغيابه عن البطولة.

نيجيريا أيضًا أوقعتها القرعة على رأس مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

وتحاول نيجيريا معاودة تسيُد القارة الإفريقية بعد سنوات عجاف مرت على الفريق، حيث يُعد جيل 98 هو الجيل الذهبي لنيجيريا.

تضم تشكيلة نيجيريا لاعبين مميزين أمثال إيهناتشو، وأحمد موسى، وفيكتور أوسيمين، وويلفريد نديدي.. وغيرهم.

وفي حال مواجهة مصر لنيجيريا قد تزيد فرص مصر في التأهل بسبب قوة المنتخب المصري وأفضليته في معظم مراكز اللعب.

     

مباراة مصر والجزائر مباراة مصر والمغرب مباراة مصر والسنغال مباراة مصر وتونس مباراة مصر ونيجيريا

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