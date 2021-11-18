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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

روان بن حسين
روان بن حسين

اتهم المحامي فهد الحداد، والصحفي أبو طلال الحمراني، الفاشونيستا والبلوجر الكويتية روان بن حسين، بالتورط في قضية غسل أموال، قبل عام، لتضطر إلى رفع قضية سب وقذف ضدهما، انتهت جلساتها أمام إحدى المحاكم الكويتية بحكم نهائي يدين المحاميين، لتقرر الفتاة الاحتفال بطريقتها الخاصة، عبر مناصتها المخلتفة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتابعها ملايين الأشخاص من الوطن العربي، الذين أصيبوا بصدمة مع إقحام اسمها في القضية.

رد روان بن حسين على حكم البراءة


قالت البلوجر الكويتية الشهيرة، في فيديو انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إن السوشيال ميديا هي مصدر رزقها، وقد شعرت بصدمة كبيرة، من اتهماها بغسل الأموال، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن تعويضا ماديا ممن اتهموها زورا، إنما تكفيها برائتها ورد اعتبارها بعد تلك الاتهامات، خاصة أن القضاء الكويتي النزيه، قد انصفها.

وأشارت روان بن حسين، إلى أن الاتهام الذي وجه إليها ووالد ابنتها «لونا»، أدخل الشك في قلب والدها نفسه، ما جعلها تفكر في رد فعل متابعيها وجمهورها: «ما بالك الناس والميديا والبراندز اللي أشتغل معاهم، وصح ما في شي قهرني كثر هالموضوع، لأن كل الناس شايفين كم أنا ضحيت»، ولذلك يمثل نبأ إدانة المحامي والصحفي بمثابة كشف للحقيقة، وانتصارا للحق.

بعد ساعات قليلة من صدور الحكم، نشرت البلوجر روان بن حسين، صورة جديدة لها عبر خاصية «الاستوري»، بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل أن تخضع مباشرة لعملية شفط دهون.

ونشرت روان، صورتها مع الطبيب، قبل الجراحة التي تحاول من خلالها، الحفاظ على رشاقتها وشكل جسمها الممشوق، الذي اعتاد عليه الجمهور.

وللمزيد حول أخبار روان بن حسين .. تابع الفيديو جراف التالي:

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