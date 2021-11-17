عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال مؤتمر صحفي..

السبت.. إعلان تفاصيل مشاركة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة ببطولة إفريقيا

منتخب كرة القدم للساق
منتخب كرة القدم للساق الواحدة

تقيم اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، مساء السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة في بطولة إفريقيا التي تقام خلال الفترة بين 25 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية.

ويقام المؤتمر بتنظيم شركة الراعية وتحت رعاية الأستاذ محمد عادل حسني، والاستاذه سارة سمير.

برنامج المؤتمر

وسوف تفتتح فعاليات المؤتمر في تمام الثامنة مساء السبت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية يليه فيديو تعريفي عن اللعبة ثم عرض الزي الرسمي للمنتخب المصري ، وكلمة رعاة المنتخب الأستاذ محمد عادل حسني والأستاذة سارة سمير وأيضا كلمة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة. البارالمبية المصرية والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وكملة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان منتخب الساق الواحدة قد دخل في  معسكر مغلق بداية من الأول من نوفمبر الجاري ويستمر حتى 22 من نفس الشهر وذلك استعدادا لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية بتنزانيا والمؤهلة إلى كأس العالم2022 بتركيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري خاض معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من ٧ اكتوبر إلى ١١ اكتوبر ٢٠٢١، ضمن خطة الاعداد.

وضم المعسكر 25 لاعبا سيتم تصفيتهم لأختيار اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الأفريقية ، ويضم الفريق بين صفوفه الثلاثة لاعبين المؤسسين لهذه الرياضة في مصر وهم: محمود عبد الحفيظ قائد الفريق والمحترف بتركيا، وسيف سلامة قائد نادي بيراميدز ومصطفى عبدالله مهاجم بيراميدز.

اللجنة البارالمبية المصرية الدكتورة حياة خطاب منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

7 مليارات دولار استثمار.. بشرى سارة بشأن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس

عاوزاكي تعرفي الشغل مش عيب.. تمكين المرأة برسالة من الحاجة رضا ابنة بورسعيد|شاهد

كشف تآمر وخيانة أعضاء الجماعة الارهابية.. من هو الشهيد محمد مبروك ؟

عميد الدعوة السابق: النصوص معصومة والخلط فيها سببه الجهل

رئيس دينية الشيوخ: ما تشهده مصر من نهضة امتداد لتحقيق المستحيلات

بسبب حكم القمة.. قرار عاجل من رئيس رابطة الأندية بشأن حكام الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمو بيكا وحسن شاكوش الأبرز.. نقابة الموسيقيين تعلن أسماء الممنوعين من الغناء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

القضاء الإداري يقضي بإدراج عضو مستبعد ضمن المرشحين بانتخابات النادي الأهلي

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

فيديو

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ