السبت.. إعلان تفاصيل مشاركة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة ببطولة إفريقيا

خلال مؤتمر صحفي..

تقيم اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، مساء السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة في بطولة إفريقيا التي تقام خلال الفترة بين 25 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر، حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والعديد من الشخصيات العامة والرياضية.

ويقام المؤتمر بتنظيم شركة الراعية وتحت رعاية الأستاذ محمد عادل حسني، والاستاذه سارة سمير.

برنامج المؤتمر

وسوف تفتتح فعاليات المؤتمر في تمام الثامنة مساء السبت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية يليه فيديو تعريفي عن اللعبة ثم عرض الزي الرسمي للمنتخب المصري ، وكلمة رعاة المنتخب الأستاذ محمد عادل حسني والأستاذة سارة سمير وأيضا كلمة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة. البارالمبية المصرية والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وكملة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان منتخب الساق الواحدة قد دخل في معسكر مغلق بداية من الأول من نوفمبر الجاري ويستمر حتى 22 من نفس الشهر وذلك استعدادا لمنافسات بطولة الأمم الإفريقية بتنزانيا والمؤهلة إلى كأس العالم2022 بتركيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري خاض معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من ٧ اكتوبر إلى ١١ اكتوبر ٢٠٢١، ضمن خطة الاعداد.

وضم المعسكر 25 لاعبا سيتم تصفيتهم لأختيار اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الأفريقية ، ويضم الفريق بين صفوفه الثلاثة لاعبين المؤسسين لهذه الرياضة في مصر وهم: محمود عبد الحفيظ قائد الفريق والمحترف بتركيا، وسيف سلامة قائد نادي بيراميدز ومصطفى عبدالله مهاجم بيراميدز.