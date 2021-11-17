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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب حماة الوطن يرسل قافلة لـ متضرري أسوان الجمعة المقبلة

أسوان
أسوان

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب قدم المساعدات لـ أهالى أسوان بعد تعرضهم لـ سيول، ويقدم وسيقدم فى الفترة المقبلة.


وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الحزب فتح منفذا لتقديم الدعم للمواطنين فى مقر الحزب، والجميع من أعضاء الحزب فى أسوان يقومون بحل مشكلات المتضررين سواء من توفير أدوية، والعمل على بناء منازل.


ولفت إلى أن الحزب يشكل لجنة أزمة مجتمعية لخدمة متضرري السيول، وكشف أن هناك تعاونا بشكل مستمر مع المحافظ.

وأشار إلى أن 30 طن مواد غذائية، ومستلزمات كهربائية، و أجهزة منزلية، وثلاجات، ومستلزمات طبية، و ملابس، و بطاطين.


وكشف أنه فى صباح الجمعة سيكون هناك قافلة تذهب لـ أسوان، وبحضور المحافظة اللواء أشرف عطية، وسيتم الذهاب لـ المواطنين لمعرفة جميع المشكلات ويتم حل كل ما يعانون منه.
 

حزب حماة الوطن أسوان سيول صالة التحرير عزة مصطفي

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