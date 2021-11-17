رانيا يعقوب : لا خلاف بين البورصة والرقابة المالية .. فيديو

نفت رانيا يعقوب، خبير أسواق المال، ما تردد حول وجود خلاف بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وقالت «البورصة المصرية لم تعد حتى الآن إلى ما كانت عليه قبل 2011»، مشيرة إلى أن اجتماع البورصة وهيئة الرقابة المالية الذي عقد اليوم ناقش بعض المشكلات التي تعاني منها البورصة.



وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن البورصة تلعب دورا في توفير السيولة للمستثمرين، فضلا عن قدرتها على جذب الاقتصاد الموازي، عبر طرح شركات تابعة للدولة.



وتابعت «البورصة ليست مخصصة لشريحة بسيطة من المجتمع كما يتصور البعض، بل تعتبر أداة مهمة لدعم الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر»، مؤكدة أن دور البورصة لم يفعل بالشكل المناسب في الاقتصاد المصري منذ عام 2011.



وأشارت يعقوب إلى أن البورصة لم تعد تستجيب لأي خبر إيجابي بسبب المضاربات، مضيفة «البورصة مرآة للاقتصاد الذي يعد الأقوى في المنطقة وفقا لشهادة المنظمات الدولية».



ولفتت إل أهمية وجود تعديلات تشريعية لمواجهة التلاعب، قائلا «السوق المصرية تحتاج إلى نظرة مختلفة، ومزيد من الترويج للبورصة المصرية»، مردفة «الاقتصاد المصري قوي، لكن أمر البورصة داخلي ومتعلق بها».

