الداخلية تنجح فى حل لغز خطف طفلين بالجيزة وسوهاج.. والأمن يفرض سيطرته على قرية جرس الخليل فى بهتيم

بعد الاستغاثة على فيس بوك.. استنفار أمني بشارع جرس خليل في بهتيم

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة

خادمة تخطط لخطف طفلة مقاول لطلب فدية ضخمة

سيدة تتفق مع آخرين لخطف طفل رضيع بالجيزة

نصاب ينتحل صفة سيدة وينصب على الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي

كشفت الأجهزة الأمنية ، تفاصيل ما نشره أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو تضمن إستغاثة من إنتشار الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء بشارع جرس خليل بمنطقة بهتيم بالقليوبية ، زاعماً قيام شخص خارج على القانون بحمل سلاح نارى فرد خرطوش وترويع أهالى المنطقة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلاً من (عاطل ، مبيض محارة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) بسبب خلافات الجيرة ، وقيام الأول بإطلاق عيار نارى فى الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته ، ولم يتلقى القسم ثمة بلاغات .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول ، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع باستدعاء الثانى، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول قام على إثرها الأول بإحضار سلاح نارى (فرد خرطوش) وإطلاق عيار نارى فى الهواء (دون حدوث إصابات) وتدخل الأهالى بالمنطقة وتم التصالح والتراضى فيما بينهما دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.



وتقوم الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها بالمنطقة المشار إليها بفرض حالة الإستقرار الأمنى، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة .

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من (مقاول - مقيم بدائرة المركز) بإختطاف كريمته من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه بذات الناحية ، وقرر أنه حال تواجده بمدينة سوهاج ورد له إتصال تليفونى من زوجته أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما قامت بتركها بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه ولدى عودتها للاطمئنان على كريمتهما إكتشفت عدم تواجدها.

جريمة خادمة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "طرف عائلة الطفلة المختطفة" لها معلومات جنائية ، زوجها "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة فاتفقت مع الثانى على اختطاف الطفلة لمساومة أهليتها لدفع فدية مالية، وعللت ذلك حتى تتمكن من إتمام زواجها من الثاني .

اختطاف طفلة مقاول

وأضافت الأولى باستغلالها فرصة عدم تواجد أهلية الطفلة بالطابق الأرضى واتصلت بالثانى والذى حضر مُستقلاً مركبة "توك توك" قيادة صديقه (عامل - مقيم بذات الناحية) "جارى ضبطه" ، وقامت باصطحاب الطفلة من داخل إحدى الغرف الكائنة بالطابق الأرضى وسلمتها للثانى.

وبمواجهة الثانى أيد أقوال الأولى، كما أرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه الكائن بذات القرية "أمكن تحريرها"

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من قيام (ربة منزل، وسائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) باختطاف نجلهما (رضيع).

وقالت والدة الطفل في البلاغ، إثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها (ربة منزل - مقيمة بذات الناحية)، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها فـى مصاريف ولادتها، وعقب ذلك تواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية ويجب إنشاء ملف لها، وعقب ولادتها بأسبوعين حضرت الأخيرة لمسكنها واستلمت منها أوراق الولادة، واصطحبتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة لتصوير باقي الأوراق وغافلتها ولاذت بالهرب وبرفقتها الطفل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (ربة منزل وشقيقتها "تحملا جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية ، جارة المـُبلغة المذكورة ، زوجها "سائق").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم استهدافهم وضبطهم وبرفقة الثانية والأخير “الطفل المختطف”.

وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا أن الأولى على خلاف مع زوجها، مما أدى لانفصالهما دون الطلاق إلا أنها رغبت فـى العودة إليه فاختمر فى ذهنها فكرة الادعاء بإنجابها طفل منه ، وفـى سبيل ذلك اتفقت مع الثانية والثالثة على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على نجلها عن طريق خطفه، فاستغلت الثالثة حمل جارتها (الـمُبلغة) وتقاضت عن ذلك مبلغ مالي ثم قامت الثانية بالتردد عليها وارتكبت الواقعة على النحو المشار إليه واختبأت وبرفقتها الطفل بشقة الزوجية بالشرقية، وعلم الرابع بارتكابهن الواقعة واحتفظ بالطفل حتى تقوم الأولى بالتواصل مع زوجها.

ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، حيث قـام بإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك – تويتر -إنستجرام" وإستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية .

وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال "عملات أجنبية" ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد ، وعقب ذلك يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد ، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى - شحن – رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بــ"صفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعي تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة ) ، كما أمكن الاستدلال على عدد (2) من المجنى عليهم ، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه ، وبمواجهة المتهم إعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .