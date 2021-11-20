سعر ومواصفات 5 سيارات SUV في السوق التونسي موديل 2021| صور

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العربية، وخاصة داخل السوق التونسي، تتمتع هذه الفئة بالمساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب عن الأرض، بجانب التجهيزات المزودة من قبل كل صانع.

1 ـ رينج روفر ايفوك

تتمتع سيارة رينج روفر ايفوك قياسية بمحرك رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 250 حصان، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، تتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 8.5 ثواني، وتصل سرعة قصوى تبلغ 216 كم / س.

وتتوفر سيارة رينج روفر ايفوك موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات ، وشحن لاسلكي للجهاز ، ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة ، وستيريو Meridian من 12 مكبر صوت ، وستيريو Meridian الصوتي المحيطي بـ 14 مكبر صوت ، ونقطة اتصال Wi-Fi ، واثنين مخارج USB إضافية.

يبلغ سعر رينج روفر ايفوك موديل 2021 في تونس 298 ألف دينار.

2 ـ DS7

تستمد السيارة DS7 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على إنتاج طاقة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

ودعمت السيارة DS7 موديل 2021 بمرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مدعومة بكاميرا لسهولة اصطفاف السيارة، بالإضافة إلى مثبت سرعة، و مكيف هواء ثلاثي المناطق، وعجلة قيادة مزود بالعديد بأنظمة التحكم والرفاهية.

يبلغ سعر السيارة DS7 موديل 2021 في تونس 165 ألف دينار.

3 ـ فورد ايكو

حصلت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 على محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، مع 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

وتحتوي سيارة فورد ايكو سبورت على حزمة من وسائل الأمن و السلامة و مع اختلاف الفئات المطروحة و تشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج ESP القائم على التوازن الإلكتروني.

تبدأ أسعار فورد ايكو سبورت موديل 2021 في تونس من 73 ألف دينار.

4 ـ جيب رينيجيد

تحتوي سيارة جيب رينيجيد موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات Turbo، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1750 دورة في الدقيقة، و تستمد أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

وتتوفر سيارة جيب رينيجيد موديل 2021 بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة، و مصابيح دائرية، و مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي تتوسط قمرة القيادة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن.

يبلغ سعر جيب رينيجيد موديل 2021 في تونس 103 ألف دينار.

5 ـ تويوتا راف فور

تستمد السيارة تويوتا راف فور موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و 207 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.

وتتوافر سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أنوار أمامية LED و إضاءة نهارية، و إمكانية الدخول بدون مفتاح ريموت كونترول، و المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، ومقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل.

جاءت سيارة تويوتا راف الفئة الأعلى موديل 2021 في تونس بسعر 145 ألف درهم.