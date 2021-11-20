عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات 5 سيارات SUV في السوق التونسي موديل 2021| صور

سعر و مواصفات 5 سيارات
سعر و مواصفات 5 سيارات SUV في تونسي موديل 2021

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV ، أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العربية، وخاصة داخل السوق التونسي، تتمتع هذه الفئة بالمساحة الداخلية الرحبة، والارتفاع المناسب عن الأرض، بجانب التجهيزات المزودة من قبل كل صانع.

 

1 ـ رينج روفر ايفوك 

تتمتع سيارة رينج روفر ايفوك قياسية بمحرك رباعي الأسطوانات، ينتج قوة 250 حصان، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات، تتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 8.5 ثواني، وتصل سرعة قصوى تبلغ 216 كم / س.

 

وتتوفر سيارة رينج روفر ايفوك موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات ، وشحن لاسلكي للجهاز ، ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة ، وستيريو Meridian من 12 مكبر صوت ، وستيريو Meridian الصوتي المحيطي بـ 14 مكبر صوت ، ونقطة اتصال Wi-Fi ، واثنين مخارج USB إضافية.

 

يبلغ سعر رينج روفر ايفوك موديل 2021 في تونس 298 ألف دينار.

2 ـ DS7

تستمد السيارة DS7 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على إنتاج طاقة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

 

ودعمت السيارة DS7 موديل 2021  بمرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مدعومة بكاميرا لسهولة اصطفاف السيارة، بالإضافة إلى مثبت سرعة، و مكيف هواء ثلاثي المناطق، وعجلة قيادة مزود بالعديد بأنظمة التحكم والرفاهية.

 

يبلغ سعر السيارة DS7 موديل 2021 في تونس 165 ألف دينار.

3 ـ فورد ايكو

حصلت السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2021 على محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصان، مع 170 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

 

وتحتوي سيارة فورد ايكو سبورت على حزمة من وسائل الأمن و السلامة و مع اختلاف الفئات المطروحة و تشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج ESP القائم على التوازن الإلكتروني.

 

تبدأ أسعار فورد ايكو سبورت موديل 2021 في تونس من 73 ألف دينار.

4 ـ جيب رينيجيد

تحتوي سيارة جيب رينيجيد موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات Turbo، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1750 دورة في الدقيقة، و تستمد أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

 

وتتوفر سيارة جيب رينيجيد موديل 2021 بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة، و مصابيح دائرية، و مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، بالإضافة إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي تتوسط قمرة القيادة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن.

 

يبلغ سعر جيب رينيجيد موديل 2021 في تونس 103 ألف دينار.

5 ـ تويوتا راف فور

تستمد السيارة تويوتا راف فور موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و 207 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.

 

وتتوافر سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أنوار أمامية  LED و إضاءة نهارية، و إمكانية الدخول بدون مفتاح ريموت كونترول، و المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، ومقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل.

 

جاءت سيارة تويوتا راف الفئة الأعلى موديل 2021 في تونس بسعر 145 ألف درهم.

SUV السوق التونسي رينج روفر إيفوك DS7 فورد إيكو

موضوعات متعلقة

تخفيض جديد..سعر و مواصفات شانجان CS35 موديل 2022 السعودية

سعر فورد فوكاس موديل 2021 المغرب.. صور

سوق المستعمل.. سعر بي إم دبليو 320 موديل 2014 | صور

أسعار ومواصفات سكودا كاميك موديل 2021  في المغرب | صور

تعرف على أسطول سيارات شيفروليه موديل 2021 في المغرب|صور

أسعار ومواصفات.. مقارنة بين إم جي ZS وجيتور X70 موديل 2022 | صور

تعرف على أسعار ومواصفات هيونداي فيلوستر موديل 2021 فى السعودية | صور

سوق المستعمل.. سعر فورد فوكاس موديل 2018 | صور

ترشيحاتنا

على متن طائرة واحدة.. وزير الخارجية ونظيره اليوناني يتوجهان إلى البحرين

مع شوبير.. محمد سراج يكشف آخر مستجدات إستاد الأهلي

عودة ولى العهد البريطاني وزوجته دوقة كورونوول إلى المملكة المتحدة بعد زيارتهما لمصر

قوافل مساعدات إنسانية من حياة كريمة وأخرى مواد غذائية من بنك الطعام إلي أسوان

توقعات جديدة بقرب إطلاق سلسلة هواوي MATE 50

سعر ومواصفات 5 سيارات SUV في السوق التونسي موديل 2021| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

الطقس غدا.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 محافظة بينها القاهرة والصعيد

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

منع كارثة.. سائق قطار يتوقف قبل الإطاحة بسيارة نقل تعطلت على القضبان

السعودية .. قرار عاجل بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

تعليق مثير من موسيماني على فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ