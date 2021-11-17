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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العظمى 24 بـ أمطار | تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صدى البلد

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة إلى غزيرة أحيانا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأمطار مستمرة خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة على البلاد، تكون توزيعها كالتالي:

طقس اليوم الأربعاء:
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ( مطروح والاسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربيدة) تكون عى فترات متقطعة يصاحبها نشاط للرياح وتكون رعدية أحيانا 
وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى أيضا على فترات متقطعة.

طقس غدا الخميس:

تنحصر فرص سقوط الأمطار، وتكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء ، يصاحب ذلك أيضا نشاط للشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس يوم الجمعة
تظل فرص سقوط الأمطار مستمرة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد،تكون على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق أخرى من شمال الصعيد وجنوب سيناء.
ويظل أيضا نشاط الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق صباحا المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما عن الحالة العامة المتوقعة لـ طقس الـ 72 ساعة القادمة، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

إلبسوا الشتوي

ويظل طقس الـ 72 ساعة القادمة، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر، لذا تنصح هيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الشتوية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 42 للعظمى والصغرى 18
جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 20
شمال الصعيد 28 للعظمى واللصغرى 26
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20

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