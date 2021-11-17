اشتهر بدور الضابط الفاسد .. معلومات عن الفنان السوري الراحل زهير رمضان

سوريا

توفى نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان بعد صراع كبير مع المرض، ونعت نقابة الفنانين في سوريا الراحل.

زهير رمضان فنان سوري تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وبدأ يشق طريقه في عالم الفن، واشتهر بعدد من الادوار منها رجل الشرطة الفاسد في مسلسل باب الحارة، والتحق بنقابة الفنانين عام 1983، والتحق بمنصب نقيب الفنانين السوريين عام 2014.

بعد تولي الراحل منصب نقيب الفنانين السوريين كان له عدد من القرارات التي اثارت الجدل منها انه قام بفصل عدد من الفنانين بسبب انهم لم يقوموا بدفع الرسوم المطلوبة.

كان للراحل نصيب من العمل السياسي حيث اصبح عضوا في مجلس الشعب عام 2016.

لم يكن للراحل تواجد كبير في السينما فلم يقدم سوى خمسة افلام فقط كان آخرها عام ٢٠١١ بعمل يحمل اسم صبيحة بصرية.

تواجد زهير رمضان الأكبر كان في عالم الدراما فقدم الكثير من الاعمال المهمة من أشهرها باب الحارة.

تزوج زهير عام ١٩٨٤، بسيدة سورية، ولكنه لم يرزق بأولاد.

هوجم الراحل بعد وفاة المخرج حاتم علي من قبل الفنانين السوريين وذلك، بسبب عدم مشاركة النقابة رسمياً في تشييع جنازة المخرج الراحل حاتم علي الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

تعرض زهير في اخر ايامه لأزمة صحية كبيرة وكشف المخرج ​صفوان نعمو​ أن نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان​ يعاني وضعا حرجا للغاية حيث تدهورت صحته، وطلب من الجميع وقتها الدعاء له والتغاضي عن المشاكل.

وكتب صفوان نعمو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الصديق الفنان زهير رمضان يعاني من وضع صحي حرج مهما كنا متفقين معهُ أو مختلفين حول قراراته كرئيس لنقابة الفنانين لكن يبقى زهير رمضان الفنان والصديق والزميل أرجو من الله الشفاء العاجل لهُ نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوقوف مع بعضنا جميعاً أكثر من أي وقت لندعوا الله لهُ أن يشفيه ويعافيه ويعود بأقرب وقت بيننا الشفاء العاجل للفنان زهير رمضان.

