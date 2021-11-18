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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الإسماعيلي: لو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة

صدى البلد

 

أكد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أن النادي مدد عقد لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقائق الراهنة، موضحا أن مجلس الإدارة قرر التفاوض مع باهر المحمدي وعماد حمدي وشكري نجيب لتجديد وتمديد عقودهم خلال أسبوع.


وواصل الكومي أن مجلس الإدارة الجديد وضع يده على بعض المشاكل وسيكون لدينا جلسة مع المحافظ غدا لتوفير الدعم الكاف للنادي في الفترة المقبلة والقضاء على الأزمات التي يعانى منها الدراويش.


وتابع الكومي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "جئنا للمسئولية بمجموعة من الحلول، وسننشئ شركة الإسماعيلي للإستثمار قريبا والهدف منها خدمة كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للنادي، وهي شركة مثل شركات البورصة ستحقق أرباحا كبيرة".


وتابع الكومي: "ننتظر التصريح من وزارة الشباب والرياضية لإنشاء الشركة واستكمال باقي الاجراءات، وحددت من سيتولى رئاستها، لكن سأعلن عنها في الوقت المناسب".


وواصل: "الإسماعيلي فريق قوي، واللاعبون كانوا في حالة نفسية سيئة بسبب تأخر  مستحقاتهم، ولا نمانع من رحيل لاعب يأتي بعرض قوي للنادي في المستقبل".


وعن رحيل طلعت يوسف عن الدراويش قال: "كومان رحل عن برشلونة لسوء النتائج، وحينما لا نحقق الفوز في ثلاثة مباريات لابد من التصحيح، ولا أخشى أن تكون أول مباراة للمدرب الجديد أمام الزمالك".


وداعب الكومي نادي الزمالك قائلا: "لو ربنا كرمنا وفزنا على الزمالك ستكون بداية جيدة، ولو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة".


وختم رئيس الإسماعيلي: “لا توجد مشكلة في انهاء الارتباط مع طلعت يوسف بشكل يرضي جميع الأطراف، وسنسعى لضم صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية في المراكز التي تحتاج دعم، وستكون صفقات من العيار الثقيل”.

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