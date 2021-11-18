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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أحمد حافظ: إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي اعتراف دولي بدورها الفعال

السفير احمد حافظ
السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية

أعيد انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2021 – 2025، عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم 17/11/2021 في إطار المؤتمر العام للمنظمة.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص، مبرزاً العلاقات التاريخية التي تربط مصر بتلك المنظمة، ومشاركة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.

وأوضح حافظ أن ذلك الفوز يأتي تكليلاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس الهام.

 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس التنفيذي يُعد الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، تلك المنظمة التي تضطلع بدور فريد في ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما في ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهني وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.2021 في إطار المؤتمر العام للمنظمة.

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