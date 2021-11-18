السفير البريطاني: زيارة الأمير تشارلز لمصر أهم الزيارات الخارجية للمملكة المتحدة

الأمير تشارلز سيكون حريصاً على زيارة المعالم الأثرية المصرية

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن زيارة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني هي من أهم الزيارات الخارجية لبريطانيا.



وأكد "جاريث بايلي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي " أن زيارة الأمير تشارلز جاءت في هذا التوقيت بعد رفع اسم مصر من قائمة حظر السفر من قبل بريطانيا.

وشدد السفير البريطاني بالقاهرة، على أهمية العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وهي علاقة ذهبية ومتميزة، خاصة أن الدولة المصرية سوف ترأس القمة العالمية لمكافحة تغيير المناخ، وهذا ما يربط البلدين.



وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن العلاقات المصرية البريطانية قوية، وجميع العالم يعرف جيدا أن مصر بلد صاحبة تاريخ عريق، فضلا عن انها دولة معروفه بالحضارة والعالم الآثارية الجميلة.