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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 4725 طن مخلفات زراعية وقمامة بقري وضواحي مركز الخارجة

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،عن  رفع 4725 طن قمامة من مخلفات صلبة وزراعية في حملات نظافة موسعة على مدار الشهر الماضي.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت شوارع المدينة وقرى المركز من خلال قسم النظافة وتحسين البيئة، وبالتنسيق مع شركة متخصصة في أعمال النظافة تتولى أعمال الجمع.

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وأضاف "الطماوي"، أنه جرى رفع 120 طن قمامة من المخلفات المنزلية، و1230 طن مخلفات صلبة، و3367 طن مخلفات مباني وهدم، إلى المقالب العمومية، بمنطقتي الكيلو 10 على طريق "الداخلة – الخارجة" والكيلو 25 بنفس الطريق، والتخلص منها بشكل بيئي آمن بالإضافة لتجميع القمامة بمصنعي تدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية بالمدينة.

وفي ذات السياق، كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، مسؤول منظومة النظافة والمتابعة الميدانية وإدارة البيئة، بمتابعة حملة تجميل المدينة بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ترتقي إلى المستوى الحضاري  للمدينة.

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