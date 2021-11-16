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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى جامعة الوادى الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

بدأت جامعة الوادى الجديد  منع دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الحرم الجامعي من غير الحاصلين على لقاح كورونا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR قبل الدخول ويكرر اسبوعيا

وكلف  الدكتور  عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  ،ماهر حسين عبد الجيد  أمين عام الجامعة وأكرم دياب مدير إدارة الأمن  بالجامعة  بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء على البوابات الرئيسية للدخول  بحيث لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا الحاصلين على لقاح كورونا ووضع عددا من الإفتات والإرشادات على البوابات .

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ووجه رئيس الحامعة  عمداء الكليات بمتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء داخل كل كلية على مدار اليوم مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتطعيم السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين  ١٠٠ % والطلاب بنسبة  ٩٦ %  من خلال مراكز للتطعيم داخل الجامعة والكليات والمراكز الادارية الخمسة  تسهيلاً عليهم و تخصيص فرق تطعيم ثابتة بمركز تطعيم بالمبنى  الادارى للجامعة   ومتحركة بالكليات  لتطعيم الطلاب والعاملين  غير الحاصلين على اللقاح فوريا

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