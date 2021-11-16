متابعة مشروعات التطوير الجارية .. محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا بالمحافظة بالتعاون مع الصندوق.

حيث بحثا إجراءات استغلال منطقة موط القديمة طبقا لما هو مخطط تنفيذه و ذلك لتحقيق اقصي استفادة منها، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير منطقة بلاط الإسلامية، وأعمال تطوير منطقة درب السندادية وغيرها من المناطق غير المخططة بمدينة الخارجة، والتي تشمل إحلال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ودهانات الواجهات و رصف الطرق وتوصيل الغاز الطبيعي

هذا وتبلغ نسبة المناطق الجاري تطويرها ٥٥٪ من المناطق غير المخططة المستهدف تطويرها.