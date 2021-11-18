أخبار الفن| صدى البلد يكرم الموزع أحمد إبراهيم.. ذكرى ميلاد إمبراطور السينما أحمد زكي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض ابرزها

تحل اليوم الخميس ١٨ نوفمبر ذكرى ميلاد إمبراطور السينما المصرية ،النجم أحمد زكى،الذى استطاع بمهارة رائعة أن ينقل النماذج من الواقع إلى الشاشة بكل تفاصيلها الدقيقة.

ونرصد فى السطور التالية ألرز المحطات فى حياة النمر الأسود…

أشهر أفلام أحمد زكي



بدأ الفنان الراحل حياته الفنية من خلال الدور الذي جسده في فيلم ولدي أمام الفنان فريد شوقي عام 1972 عقب إنهاء دراسته في المعهد العالي للسينما .



في عام 1973 أنهى دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتحمس له عدد من المبدعين، لذا شارك في عدد من العروض المسرحية فور التخرج، منها: "هالو شلبي، العيال كبرت"، بعد ذلك انتقل إلى شاشة السينما ولفت الأنظار من خلال فيلم "شفيقة ومتولى" أمام سعاد حسني ومحمود عبد العزيز الذى لفت من خلاله الأنظار اليه.

شذى: اختيار الأغانى سبب ابتعادى عن الساحة الفنية

حلت المطربة شذى ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح اغنيتها الجديدة " إشتغاله ولا لا".

وكشفت شذى من خلال ندوتها عن سبب ابتعادها لفترة طويلة عن الساحة الفنية وهو دقة اختيارها للأغاني فى ظل انتشار انواع مختلفة من الموسيقى .

حل الموزع الموسيقى الكبير أحمد إبراهيم ضيفا على موقع صدى الأخبارى أحتفالا بالنجاح الكبير الذى حققه عام ٢٠٢١.

وقدم أحمد إبراهيم عدد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا وتصدرت منصات الموسيقى فى الوطن العربى أبرزها أغنية “الدنيا بترقص ،أتقل ،أحلى ونص” للهضبة عمرو دياب ،"لو هتسيب، طالع موضة ،ودينا بعيد" للفنان محمد حماقى.

حلت المطربة شذى ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح اغنيتها الجديدة " إشتغاله ولا لا"، وكشفت عن كواليس تحضيرها للعمل، وكواليس أعمالها الجديدة.

وقالت شذى من خلال ندوتها :" كان من المقرر طرح أغنية اشتغالة ولا لأ فى موسم الصيف ولكن أعدنا توزيع الأغنية بشكل مختلف ".

وأضافت شذى:" طرح الأغنية فى التوقيت ده كان الأنسب وتلقيت ردود أفعال إيجابية بعد طرحها".