شذى تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية اشتغالة ولا لأ .. فيديو

حلت المطربة شذى ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح اغنيتها الجديدة " إشتغاله ولا لا"، وكشفت عن كواليس تحضيرها للعمل، وكواليس أعمالها الجديدة.

وقالت شذى من خلال ندوتها :" كان من المقرر طرح أغنية اشتغالة ولا لأ فى موسم الصيف ولكن أعدنا توزيع الأغنية بشكل مختلف ".

وأضافت شذى:" طرح الأغنية فى التوقيت ده كان الأنسب وتلقيت ردود أفعال إيجابية بعد طرحها".

اشتغالة ولا لأ

وكانت قد نشرت المطربة شذي فيديو جديداً لها تروج فيه لأحدث أغانيها “اشتغالة ولا لأ”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت شذي مرتدية بلوزة كات باللون الأبيض، مع بنطلون جينز، ترقص علي أحدث أغانيها “اشتغالة ولا لأ”، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “كانت اشتغاله ولا لأ عيني في عينيك”.

جدير بالذكر انه طرحت المطربة شذى أحدث أغنياتها “ اشتغالة ولا لأ ” عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

مقلوبة حياتى

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.