بإطلالة أنيقة…داليا مصطفي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة داليا مصطفي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث ظهور لها.



وظهرت الفنانة داليا مصطفي، بإطلالة أنيقة، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات الناعمة من المكياج.



وتنتظر الفنانة داليا مصطفي عرض مسلسل “الحرير المخملى” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.



المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.