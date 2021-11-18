لم يُهزم.. كاف يشيد بأرقام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بأرقام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بعد تأهل الفراعنة مؤخرا، إلى المرحلة النهائية، من تصفيات مونديال 2022.

وكتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "دفاع حديدي وشراسة هجومية.. منتخب مصر لم يُهزم في التصفيات الأفريقية لكأس العالم في آخر 21 مباراة أُقيمت في أرض الفراعنة".

وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة، ليتأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

من سيواجه منتخب مصر في الدور الثالث؟



ووفقا لذلك التصنيف، تأكد مواجهة منتخب مصر لأحد منتخبات التصنيف الأول وهي:

الجزائر

السنغال

نيجيريا

تونس

المغرب

وسيلعب المنتخب المصري أمام أي من المنتخبات السابقة مباراتي ذهاب وإياب، لتحديد المتأهل للمونديال.

وستُقام القرعة في شهر ديسمبر المقبل على هامش بطولة كأس العرب.