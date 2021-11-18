عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف وتطوير ميدان الرماية وشارع الهرم والمنطقة الأثرية في الجيزة ..شاهد

تطوير ميدان الرماية
تطوير ميدان الرماية

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين .


وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق في الإنتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم وحتي مدخل المنطقة الأثرية لما لذلك القطاع من أهمية حيوية خاصا وإنه يشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم . 


كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين حيث تم فرد طبقه السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشأت بالحارة الأولى وجاري إستكمال أعمال التطوير بالطريق . 


وإطلع محافظ الجيزة علي موقف أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعه عبد العال ٢ بحي بولاق الدكرور حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع فى المسافة من ترعة عبدالعال 1 وشارع العشرين وجاري إستكمال الاعمال ليضاف لمنظومه الطرق بالمحافظة .


وتابع محاقظ الجيزة مجهودات حي العجوزة في وضع طبقة الرصف السطحية لشارع محمد عوف بداية من شارع المتحف الزراعى حتى شارع ١٢ بالإضافة إلي تركيب بلاط إنترلوك وإستكمال الطبقة الرابطة للترميم بشارع عيسى حمدى (نجيب محفوظ ) ضمن خطه العام المالي الحالي.  


إلي جانب إستكمال أعمال تطوير شارع ٢٦ يوليو و توسعة الطريق بجوار سينما سفنكس لسهولة الحركة المرورية حيث شملت الأعمال إستبدال البلدورات المتهالكه بأخري جديدة وتركيب بلاط إنترلوك ورفع كفاءة الأسوار المحيطة بالشارع وإحلال وتجديد لأعمدة الإنارة  .
وفي إطار مجهودات تحقيق السيولة المرورية واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال حي العمرانية حيث تم نقل موقف سيارات السرفيس العشوائي  بشارع الفريق كمال عامر- ترعه الزمر سابقاً  بمنطقه شارع الثلاثيني ومنطقه الحسينيه والتجهيز إلي أسفل محورالفريق كمال عامر من أمام شارع السلام - مستشفي الصدر وذلك لتحقيق السيوله المروريه وللتسهيل علي المواطنين .

WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.19 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.19 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.20 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.20 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.21 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.21 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.21 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.21 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.22 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.22 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.24 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.24 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.25 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.25 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.26 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.26 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.28 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.28 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.29 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.29 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.29 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.29 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.30 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.30 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.31 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.31 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.31 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.31 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.32 AM
WhatsApp Image 2021-11-18 at 11.15.32 AM
محافظة الجيزة رفع كفاءة الطرق تيسير الحركة المرورية محافظ الجيزة ميدان الرماية شارع الهرم

موضوعات متعلقة

تعليم الجيزة تعلن عن حاجتها لمدرسين بنظام الحصة.. تعرف على الشروط

لتحقيق السيولة المرورية.. نقل موقف سرفيس عشوائي في الجيزة.. شاهد

إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي واسترداد 10 أفدنة في الجيزة..شاهد

الجيزة: دخول مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر الخدمة في العام الدراسي الجاري

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محيط ميدان الرماية وحدائق الأهرام ..شاهد

في واقعة وثقتها الكاميرات.. الجيزة تضبط عددا من جامعي القمامة يلقون المخلفات بالطريق العام

لسلامة التلاميذ..حملات بمحيط المدارس لمنع الباعة الجائلين في الجيزة ..صور

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة.. شاهد

ترشيحاتنا

ضبط 9 أطنان لحوم فاسدة|عقوبات تصل إلى 7 سنوات سجنا لمرتكب الجريمة

مكتب حازم صلاح أبو إسماعيل.. زوج عائشة الشاطر يفضح الإخوان: سلكوا طريق العنف بعد 2013

لحل مشاكلها المالية.. المركزي يوجه البنوك بزيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع

حقيقة تدخل محمد صلاح في تشكيل منتخب مصر وطلبه حراسة خاصة..مدرب الفراعنة السابق يوضح

حياة كريمة.. 363 مليون جنيه تمويلا جديدا لـ مشروع البتلو القومى

شهادة لقاح كورونا بـ 100 جنيه..تفاصيل ضبط ممرضة بحملة طرق الأبواب في أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

مصرع وإصابة 12 فى حادث تصادم سيارتين بمطروح

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

موجة جديدة.. طقس غير مستقر يومي السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية بمعظم المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

المغرب.. أفضل منتجات التجميل التي يجب تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

فيديو

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ