رصف وتطوير ميدان الرماية وشارع الهرم والمنطقة الأثرية في الجيزة ..شاهد

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين .



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق في الإنتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم وحتي مدخل المنطقة الأثرية لما لذلك القطاع من أهمية حيوية خاصا وإنه يشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم .



كما تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين حيث تم فرد طبقه السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشأت بالحارة الأولى وجاري إستكمال أعمال التطوير بالطريق .



وإطلع محافظ الجيزة علي موقف أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعه عبد العال ٢ بحي بولاق الدكرور حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع فى المسافة من ترعة عبدالعال 1 وشارع العشرين وجاري إستكمال الاعمال ليضاف لمنظومه الطرق بالمحافظة .



وتابع محاقظ الجيزة مجهودات حي العجوزة في وضع طبقة الرصف السطحية لشارع محمد عوف بداية من شارع المتحف الزراعى حتى شارع ١٢ بالإضافة إلي تركيب بلاط إنترلوك وإستكمال الطبقة الرابطة للترميم بشارع عيسى حمدى (نجيب محفوظ ) ضمن خطه العام المالي الحالي.



إلي جانب إستكمال أعمال تطوير شارع ٢٦ يوليو و توسعة الطريق بجوار سينما سفنكس لسهولة الحركة المرورية حيث شملت الأعمال إستبدال البلدورات المتهالكه بأخري جديدة وتركيب بلاط إنترلوك ورفع كفاءة الأسوار المحيطة بالشارع وإحلال وتجديد لأعمدة الإنارة .

وفي إطار مجهودات تحقيق السيولة المرورية واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال حي العمرانية حيث تم نقل موقف سيارات السرفيس العشوائي بشارع الفريق كمال عامر- ترعه الزمر سابقاً بمنطقه شارع الثلاثيني ومنطقه الحسينيه والتجهيز إلي أسفل محورالفريق كمال عامر من أمام شارع السلام - مستشفي الصدر وذلك لتحقيق السيوله المروريه وللتسهيل علي المواطنين .

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