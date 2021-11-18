بدء تسليم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن كليات و معاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الاحمر بدأت اليوم في تسليم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب وذلك وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

و أشار رئيس الجامعة ، إلى أن عملية سحب و تقديم الاستمارات بدأت من الساعة التاسعة صباحا و تستمر حتى الثانية ظهراً منعاً لتكدس الطلاب و إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، على أن يتم الإعلان عن الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر.



و أجرى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة ، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل في مقار سحب و تقديم الاستمارات بمختلف الكليات.

و شدد نائب رئيس الجامعة ، على توفير كافة السبل الراحة للطلاب و الاجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالجدول الزمني و اجراءات الانتخابات بالكليات .

و أكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بأنه سوف يتم اعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر و يتم تلقي الطعون يوم الاثنين 22 نوفمبر و فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر و سوف يتم اعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 24 نوفمبر.

وتابع نائب رئيس الجامعة ، و تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 25 نوفمبر و تنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات و الفرز و إعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر و تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر .

و أضاف نائب رئيس الجامعة ، و تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر و انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، و تختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 2 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى