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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تسليم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادي

انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى

 

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن كليات و معاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الاحمر بدأت اليوم في تسليم استمارات الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب وذلك وفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية.

 

و أشار رئيس الجامعة ، إلى أن عملية سحب و تقديم الاستمارات بدأت من الساعة التاسعة صباحا و تستمر حتى الثانية ظهراً منعاً لتكدس الطلاب و إلتزاماً بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، على أن يتم الإعلان عن الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر.

 

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و أجرى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة ، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل في مقار سحب و تقديم الاستمارات بمختلف الكليات.

 

و شدد نائب رئيس الجامعة ، على توفير كافة السبل الراحة للطلاب و الاجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالجدول الزمني و اجراءات الانتخابات بالكليات .

 

و أكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بأنه سوف يتم اعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر و يتم تلقي الطعون يوم  الاثنين 22 نوفمبر و فحص الطعون يوم  الثلاثاء 23 نوفمبر و سوف يتم اعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 24  نوفمبر.

 

وتابع نائب رئيس الجامعة ، و تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم  الخميس 25 نوفمبر  و تنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات و الفرز و إعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر و تجرى انتخابات الإعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر .

 

و أضاف نائب رئيس الجامعة ، و تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر  و انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، و تختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 2 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

 

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى
انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة جنوب الوادى

 

 

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