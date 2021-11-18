أبرزهن هيفاء وهبي.. أجرأ 5 إطلالات لنجمات لبنان هذا الأسبوع

حرصت العديد من الفنانات على متابعة جمهورهن بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابهن الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ومن أشهر الفنانات اللبنانيات اللواتي لاقين إعجابا كبيرا من خلال ظهورهن هذا الأسبوع.

الفنانة هيفاء وهبي

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بليزر باللون الاسود وهاف ستومك شفاف باللون الأسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ونالت اعجاب متابعيها.

الفنانة نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، عدة صور جديدة وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة.

حيث ارتدت فستان طويل وبسيط باللون الأبيض، ومفتوح من الساقيين بتصميم مميز ولافت ليبرز عن جمالها واناقتها

الفنانة نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نانسي عجرم، بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان شيفون منقوش، وعلقت: "لنجعلها ليلة لا تنسى" مما حازت علي إعجاب متابعيها .

الفنانة نيكول سابا

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات المصغرة إنستجرام.

وظهرت نيكول بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان مطرز باللون الفضي اللامع، وانتعلت حذاء ذا كعب عالي لتكمل إطلالتها الجذابة.

الفنانة نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت نوال الزغبى بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .