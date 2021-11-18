عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استجابة لصدى البلد.. مدير منطقة الجيزة الأزهرية: تشكيل لجنة لحل مشكلة غرق معهد فتيات أبو النمرس

الدكتور سمير أبو
الدكتور سمير أبو الخير مدير منطقة الجيزة الأزهرية

قال الدكتور سمير أبو الخير، مدير الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، إنه تواصل مع الإدارة الهندسية بمشخية الأزهر لوضع حل جذري لمشكلة غرق معهد فتيات أبو النمرس بالمياه الجوفية.

وأضاف "أبو الخير"، في تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن مشكلة غرق المعهد كانت قد وقعت منذ عام تقريبا، وتم حلها عن طريق تغيير ماسورة الصرف والمياه داخل المعهد، ولكنها تكررت هذا العام بسبب انخفاض مستوى سطح المعهد ما يقرب من متر ونصف المتر تقريبا، موضحا أنه عند ارتفاع منسوب المياه فإن المعهد يغرق بالمياه الجوفية.

وتابع: "تواصلت اليوم مع مشيخة الأزهر لتشكيل لجنة للوقوف على أبعاد المشكلة والعمل على حلها بشكل جذري، وبالفعل تم تشكيل لجنة سأشرف عليها بنفسي، مشكلة من مدير التعليم الثانوي، مدير الإعدادي وعضو باللجنة الهندسية بمشيخة الأزهر، وستبدأ عملها يوم السبت المقبل لإنهاء المشكلة بالكامل والحفاظ على أرواح الطالبات داخل المعهد".

يذكر أن عددا من أولياء أمور طالبات معهد فتيات أبو النمرس، قد تقدموا باستغاثة عاجلة لفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر لإنقاذ أبنائهم من الطالبات بعد تكرار مشكلة غرق المعهد في مياه الصرف الصحي وهو ما يتسبب في إعاقة الحركة التعليمية داخل المعهد علاوة على انتشار الأمراض والأوبئة بين الطالبات.

جانب من غرق معهد فتيات أبو النمرس

وقال محمد محمود، أحد الأهالي، إن معهد فتيات أبو النمرس يغرق في مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية في هذا التوقيت من كل عام، مما يعيق الحركة التعليمية داخل المعهد، متسائلا: "منظر المعهد وهو غرقان كدة .. يرضي مين؟!.. هل دا مكان مناسب لولادنا يتعلموا فيه؟!".

وأضافت الحاجة ابتسام، إحد أولياء الأمور: "المدرسين اشتكوا أكتر من مرة لوضع حل جذري للمشكلة دون جدوى، ومازالت تتكرر المشكلة كل عام دون حل.. نروح لمين عشان ننقذ ولادنا؟!".. مشيرة إلى أن حل المشكلة يتوقف على ردم المعهد ما يقرب من 50 سنتيمترا ليرتفع عن سطح الأرض، وبالتالي يمنع تراكم المياه داخل المعهد في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأكد الحاج محسن إبراهيم، أحد الأهالي، أن المشكلة حلها بسيط وتم إبلاغ الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية العام الماضي، لكنهم لم يحركوا ساكنا، مضيفا: "قالوا مستنيين رد الإدارة الهندسية.. بقالنا سنة كاملة والإدارة الهندسية لسه مردتش .. هل نسيب ولادنا يموتوا لحد ما نلاقي حل للمشكلة؟!.

سمير أبو الخير منطقة الجيزة الأزهرية معهد فتيات أبو النمرس اخبار الأزهر اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| سوبارو تكشف عن سولتيرا أول سيارة كهربائية.. فورد تعرض مفهوم eluminator F-100 بمعرض لوس أنجلوس

خبراء عن زيارة الأمير تشارلز: قادرة على تغيير القرار السياحي لصالح مصر

زلزال يضرب غينيا الجديدة بقوة 6.2 بمقياس ريختر

كريم صبري يكشف نصائح للفتيات مَن يعانين زيادة مفرطة بالوزن ..فيديو

تيجراي تصر على تنحي آبي أحمد.. المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يصل إثيوبيا

إعفاء من الجمارك والرسوم القضائية.. مزايا بالجملة لكبار السن بمشروع قانون حقوق المسنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

البورصة تخسر 23.2 مليار جنيه.. ومؤشرها يهبط 2% خلال أسبوع

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال اليوم

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور جماهيري كبير.. افتتاح مسرحية عائلة تس بموسم الرياض

قبل عرضها غدا.. تفاصيل مسرحية "غريب في أوضتي" لـ نجوم مسرح مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "سيف-1" بالمنطقة المركزية العسكرية

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

فيديو

إلهام شاهين: أخويا ولع فيً.. وهذا سبب ترك هالة صدقي لمنزلها.. أسرار في حياة الثنائي

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ