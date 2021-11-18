استجابة لصدى البلد.. مدير منطقة الجيزة الأزهرية: تشكيل لجنة لحل مشكلة غرق معهد فتيات أبو النمرس

قال الدكتور سمير أبو الخير، مدير الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، إنه تواصل مع الإدارة الهندسية بمشخية الأزهر لوضع حل جذري لمشكلة غرق معهد فتيات أبو النمرس بالمياه الجوفية.

وأضاف "أبو الخير"، في تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن مشكلة غرق المعهد كانت قد وقعت منذ عام تقريبا، وتم حلها عن طريق تغيير ماسورة الصرف والمياه داخل المعهد، ولكنها تكررت هذا العام بسبب انخفاض مستوى سطح المعهد ما يقرب من متر ونصف المتر تقريبا، موضحا أنه عند ارتفاع منسوب المياه فإن المعهد يغرق بالمياه الجوفية.

وتابع: "تواصلت اليوم مع مشيخة الأزهر لتشكيل لجنة للوقوف على أبعاد المشكلة والعمل على حلها بشكل جذري، وبالفعل تم تشكيل لجنة سأشرف عليها بنفسي، مشكلة من مدير التعليم الثانوي، مدير الإعدادي وعضو باللجنة الهندسية بمشيخة الأزهر، وستبدأ عملها يوم السبت المقبل لإنهاء المشكلة بالكامل والحفاظ على أرواح الطالبات داخل المعهد".

يذكر أن عددا من أولياء أمور طالبات معهد فتيات أبو النمرس، قد تقدموا باستغاثة عاجلة لفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر لإنقاذ أبنائهم من الطالبات بعد تكرار مشكلة غرق المعهد في مياه الصرف الصحي وهو ما يتسبب في إعاقة الحركة التعليمية داخل المعهد علاوة على انتشار الأمراض والأوبئة بين الطالبات.

جانب من غرق معهد فتيات أبو النمرس

وقال محمد محمود، أحد الأهالي، إن معهد فتيات أبو النمرس يغرق في مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية في هذا التوقيت من كل عام، مما يعيق الحركة التعليمية داخل المعهد، متسائلا: "منظر المعهد وهو غرقان كدة .. يرضي مين؟!.. هل دا مكان مناسب لولادنا يتعلموا فيه؟!".

وأضافت الحاجة ابتسام، إحد أولياء الأمور: "المدرسين اشتكوا أكتر من مرة لوضع حل جذري للمشكلة دون جدوى، ومازالت تتكرر المشكلة كل عام دون حل.. نروح لمين عشان ننقذ ولادنا؟!".. مشيرة إلى أن حل المشكلة يتوقف على ردم المعهد ما يقرب من 50 سنتيمترا ليرتفع عن سطح الأرض، وبالتالي يمنع تراكم المياه داخل المعهد في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأكد الحاج محسن إبراهيم، أحد الأهالي، أن المشكلة حلها بسيط وتم إبلاغ الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية العام الماضي، لكنهم لم يحركوا ساكنا، مضيفا: "قالوا مستنيين رد الإدارة الهندسية.. بقالنا سنة كاملة والإدارة الهندسية لسه مردتش .. هل نسيب ولادنا يموتوا لحد ما نلاقي حل للمشكلة؟!.