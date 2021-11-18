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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم تحصلي كارثة.. هالة صدقي تكشف سبب كرهها لـ يوم الثلاثاء.. فيديو

هالة صدقي
هالة صدقي

حلت الفنانتان إلهام شاهين وهالة صدقي ضيفتين، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدم النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

 

ووجه "أمير كرارة"، حديثه إلى الفنانة "هالة صدقي"، قائلا: "بالنسبة ليكي يوم الثلاثاء يوم حلو"، لترد "صدقي"، قائله: "يوم أسود، قعدت 6 أشهر كل يوم تلات لازم تحصلي كارثة.. وفي يوم تلات قررت أقعد في البيت مش هخرج، وحصلتلي مشكلة برضو".


هالة صدقي وإلهام شاهين ترويان تفاصيل علاقتهما بـ وردة الجزائرية
 

حكت الفنانة هالة صدقي، " و أنا في ثانوي كانو مسميني وردة من كتر حبي للفنانة وردة و أحلى بوكيه ورد جالي في حياتي كان من الفنانة وردة  الجزائرية ،و قضيت معاها كذا رأس سنة و في فرنسا كنا بنتقابل كتير".

بينما قالت الفنانة إلهام شاهين" أن الفنانة وردة كانت دائماً منزلها مفتوح للفنانين و هى بتحب الفنانين و كريمة جداً و كانت بداية صداقتي معاها أنها بعتتلي ورد أبيض بسبب مشهد ليا هي أتفرجت عليه و عجبها ".

وتابعت إلهام" عند تكريم الفنانة وردة في العيد الوطني في الجزائر رشحتني معها أني أروح أتكرم في الجزائر و مش بنسالها ده أبداً و من أجمل اللحظات اللي عشتهاا في حياتي لأني كنت على مسرح يحتوي علي 7 آلاف شخص.

 

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