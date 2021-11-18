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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرتضى منصور يطلب تفسير تعديلات لائحة الزمالك في دعوي قضائية مستعجلة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أقام مرتضى منصور  رئيس الزمالك السابق، دعوي قضائية مستعجلة لتفسير منطوق الحكم الصادر بتاريخ 25 ابريل 2021 في الدعوى رقم 3996 لسنة 73 ق، والمتضمن اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

وتساءل مرتضى منصور عن مدى تطبيق اللائحة على النادي وفقاً لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان هل هي لائحة النادي المعدلة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية والغير عادية والتي قامت اللجنة الأوليمبية بمراجعتها وتم  نشرها في الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢ بالعدد ١٢٦، أم أنه سيتم  تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة طبقاً للحكم في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠٢٠/۱۰/۲۸.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 11752 لسنة 76 ق، كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وآخرين .

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت في  25 أبريل الماضي، حكماً بقبول  الدعوى المقامة رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن على  قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك، وألغت القرار المطعون عليه.

وطالب رئيس الزمالك في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.

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