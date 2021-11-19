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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل أنت منهم؟.. 6 أبراج هم الأكثر إخلاصا لأصدقائهم.. تعرف عليهم

صدى البلد

 ليس بالسهولة أن تجد صديق مخلص ويمكن أن تستند عليه في حياتك 

 وبالرغم من كثرة الأشخاص الذين نعرفهم  نجد بعض الأشخاص الذين يتمتعون بصفات الصديق الذي نبحث عنه جميعا.

 

وتكشف الابراج دليل من Jeevika Sharma ، قارئ بطاقة التاروت ومستشار التوجيه حول علامات الأبراج التي تصنع أفضل الأصدقاء إلى الأبد 

 

برج الجدي


يمكن أن يكون الجدي صديقك المفضل إذا كنت تريد وتظهر اهتمامًا بأن تكون صديقًا له. لديهم احترام كبير لجميع صداقاتهم ويهتمون بشدة بأصدقائهم. إذا كانوا يبذلون جهدًا ، فإنهم يفعلون ذلك للحفاظ على الصداقة ، لأنهم يريدون ذلك. جهودهم ليست بسبب أي مصلحة أنانية.

 

الدلو

يمكن أن يصبح صديقك الدلو صديقك المفضل. هذا لأنهم يعتقدون أنهم سيحتاجونك في الأوقات الصعبة. 

برج الدلو يحترم دائمًا أصدقائه . على الرغم من أنهم عادة ما يحافظون على الصداقة بسبب المصلحة الأنانية ، إلا أنهم لن يغشوا أو يخونوا صديقهم المفضل أبدًا.

 

برج الحوت

لقد تبين أنهم اصدقاء فقط لأولئك الذين يشاركونهم علاقة عاطفية قوية. 

يحافظون على صداقاتهم إلى الأبد ، لكن وجود علاقة عاطفية قوية أمر مهم للغاية بالنسبة لهم. يرتبطون بالأصدقاء المقربين منهم.

 

الجوزاء

يمكن أن تصبح الجوزاء  رائعة فقط إذا استمر أصدقاؤهم في اتخاذ مبادرات متعددة للبقاء على اتصال.

العقرب

يعد  برج العقرب  من بين أولئك الذين يحترمون أصدقاءهم ويساعدونهم عند الحاجة.

 

برج القوس
من المعروف أنهم فراشات اجتماعية ويحبون تكوين صداقات يبقون في حياتهم لفترة طويلة. قد لا يتمكنون من إعطائك الكثير من وقتهم ، لكنهم سيصنعون ذكريات رائعة عندما يكونون معك. تحثهم طبيعتهم الاجتماعية على استكشاف المزيد وتكوين العديد من الأصدقاء الجدد. سوف يساعدونك إذا استطاعوا وسيُلزمون دائمًا بالجهود التي يبذلها أصدقاؤهم من أجلهم.

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