21 نوفمبر.. إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة

بدأت الجامعات المصرية المختلفة سحب استمارات انتخابات اتحاد الطلاب الخاصة بالعام الدراسى 2021-2022 ، بدءا من اليوم ١٨ نوفمبر الجارى .

وفى هذا التقرير ننشر لكم كل ما يتعلق بالانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة .

تم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر .

يتم فحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الإنتخابية يوم 25 نوفمبر .

تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر.

كما تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021 .

تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وعلى الجانب الأخر ، شدد الدكتور محمد الخشت، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب .

بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

