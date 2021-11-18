استشارى طب نفسي يقدم نصائح للتغلب على كآبة الشتاء.. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسي، إن 80%من الأشخاص في العالم يتعكر مزاجهم مع بدء فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم الشغف تجاه أى شىء مع قلة الحركة.

وأضاف فرويز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج" آخرالنهار" المذاع على قناة "النهار" ،أن هناك ناقلا عصبيا فى مخ الإنسان يسمى السيروتونين المسئول عن السعادة يقل مع تغير المناخ، منوها إلى أن الأشخاص الذين لديهم السيروتونين فى الامعاء أكثر من الجلد يبدأون فى التعثر مع بدء فصل الشتاء.

وأوضح استشارى الطب النفسي، أن تناول السكريات و خاصة الشوكولاتة و الفواكه الطازجة يزيد من مادة السيروتونين فى مخ الإنسان و بالتالى تتحسن الحالة المزاجية .

ويشعر عدد كبير من الأشخاص باضطراب الحالة المزاجية عند انتهاء التوقيت الصيفي وبدء موسم الشتاء .. فما تفسير هذه الظاهرة؟ وكيف تؤثر على العقل؟

وفقا لما جاء فى موقع “clickondetroit ” يمكن أن يؤدي الانتقال من التوقيت الصيفي إلى تفاقم أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي “ اكتئاب الخريف” فبينما يتطلع الكثيرون إلى تلك الساعة الإضافية من النوم ليلة السبت ، قد يكون الانتقال صعبًا بالنسبة للبعض.

يقول الخبراء إن فهم علم النفس وراء تغيير الوقت وكيف يؤثر علينا يمكن أن يسهل على الأشخاص التكيف مع الوضع وتقليل المتاعب النفسية ويمكن أن يؤدي إرجاع الساعات إلى الوراء لمدة ساعة إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي ، المعروف باسم "SAD".

قالت الدكتورة سوزان ألبرز ، أخصائية علم النفس في كليفلاند كلينك : عندما يكون هناك تحول في الموسم ووصولنا إلى ضوء النهار ، تكافح أجسادنا من أجل التكيف مع التوقيت الصيفي الجديد.

وكشفت “ألبيرز ” أن أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي والشعور بالاكتئاب ، وفقدان الحافز ، والكفاح من أجل التركيز ، وكذلك التغييرات في عادات النوم والأكل، والتغيرات في إيقاع الساعة البيولوجية لدينا ، تلك الساعة الطبيعية الداخلية التي تدير نومنا ومزاجنا وشهيتنا.

وأوضحت “ ألبرز” أنه من المهم أن يتأكد الناس من حصولهم على ما يكفي من فيتامين د خاصة فى غياب أشعة الشمس فى بعض البلدان وتشمل المصادر البديلة لفيتامين د الطعام والمكملات وحتى مصابيح العلاج بالضوء.